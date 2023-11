Crise en Casamance et système éducatif : l’inspecteur Alphousseyni Gassama partage les pages sombres et le modèle pédagogique réinventé

"Quel que soit le contexte. Quelle que soit la situation, les acteurs que nous sommes conscients des enjeux réels de l'école, devons pouvoir trouver un consensus minimal pour la faire fonctionner sur la base de règles, de normes et de standards ". C'est la conviction de l'inspecteur de l'éducation à la retraite, Alphouseyni Gassama. Ce dernier a réagi ainsi, lors de la présentation de son livre intitulé " l'école en Casamance, des hommes et des valeurs ".



L’ouvrage consacre un ensemble de stratégies et/ou dispositifs éducatifs qui ont fait leurs preuves, comme le projet de pionniers bénévoles. Il partage ses expériences pédagogiques en période de crise. Il a partagé des cas pratiques dans le nord Sindian au plus fort période de la crise.



Durant cette période de crise, les écoles ont été fermées, des localités se sont vidées, des enseignants manquaient à l’appel. Il fallait faire respecter le droit à l'éducation des élèves, des modèles complémentaires d'éducation ont été préconisés durant cette crise. Une question donc d'équité et de justice, qu'il a fallu faire comprendre aux différentes parties, chose réussie avec des bénévoles pionniers.



La crise a inspiré des solutions pour faire respecter le droit à l’éducation. L'auteur veut inviter les jeunes générations à s'approprier ces dispositions adaptables, car selon lui " les crises, il y en a toujours. Et les crises, il faut y faire face ".



Des crises, qui de l'avis de l'inspecteur ne sont pas pire que celles vécues par les enseignements et l'école du temps où le conflit a été très intense. Période où " la présence du fonctionnaire était sujette à danger, des enseignants assassinés ". Ces crises actuelles notées dans le secteur éducatif, comme récemment à Ziguinchor avec des saccages et incendies subis par des écoles, et liés à des manifestations politiques, et les déficits d'enseignants chroniques, on doit trouver des réponses durables.