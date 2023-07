Cristiano Ronaldo lance son eau minérale "magique" et déclenche la polémique

C’est un secret de polichinelle. Cristiano Ronaldo est un redoutable businessman. L’attaquant portugais a lancé récemment son eau minérale "magique". Dans le spot publicitaire, "URSU9" est présentée comme une eau « naturellement alcaline et antioxydante ».





" Bien plus qu’une eau", cette " force de la nature " serait protégée " des agressions extérieures, garantissant des caractéristiques stables et permanentes, sans subir de contamination humaines ou chimiques".





Avec ce breuvage, le quintuple ballon d’or espère améliorer la qualité de vie des consommateurs. Il n’imaginait certainement pas que son " nouveau bébé" allait déclencher la polémique. Pourtant, c’est bien le cas.





Le célèbre quotidien espagnol El Pais a consacré un article entier à ce breuvage. Dénommée, « Les mensonges derrière l’eau de Cristiano Ronaldo », cette production journalistique présente l’eau de la star portugaise comme « douteuse et de faible qualité ».





« Le pouvoir antioxydant de l’eau est nul »





En effet, le journal a démontré sur la base des analyses scientifiques, que le pouvoir antioxydant de l’eau est nul et très proche de zéro. Il reproche aussi au champion d’Europe de tirer son eau de Serra do Açor, et non d’Avila comme il le prétend. La ville n’aurait jamais donné une telle autorisation à la marque.