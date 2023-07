Croissance démographique : Le plan de mobilité urbaine durable de Mbour élaboré

Le département de Mbour réfléchit sur l’élaboration de son Plan de mobilité urbaine durable (PMUD). Avec une croissance démographique sans précédent, il faut dès à présent organiser sa mobilité. L'anticipation est ainsi le maitre mot des collectivités territoriales mbouroises, du Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMOVILLE) qui pilote le projet et du CETUD.





"Le département de Mbour est en plein essor. Il y a beaucoup d'investissements publics qui ont été faits par le Président Macky Sall. Le port de Ndayane, l'aéroport international Blaise Diagne, la zone industrielle de Sandiara,, la station balnéaire de Pointe Sarene, autant d'infrastructures économiques qui donnent espoir que le département de Mbour est sur une bonne lancée. C'est normal que le Cetud qui gère tout ce qui est mobilité puisse anticiper sur la mobilité du département", explique le maire de Malicounda, Maguette Séne.









"Il ne faut pas attendre que le développement arrive, que la démographie explose pour parler de route et de mobilité. Aujourd’hui que le département a beaucoup de terre il faut savoir anticiper. On a une marge de manœuvre en terme de routes et de mobilité. C'est maintenant qu'il faut concevoir les plans de mobilité. Il ne faut pas attendre que le développement soit là pour qu'on soit obligé d'indemniser les populations pour faire des routes", précise Maguette Séne