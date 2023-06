Croissance équitable : La Banque mondiale accorde un appui financier de 300 millions de dollars au Sénégal

Trois cents millions de dollars américains. C'est le montant de l'appui financier que la Banque mondiale a accordé à l'Etat du Sénégal.





Ce financement, sous la forme d'un crédit de l'Association internationale pour le développement (IDA), va permettre de soutenir les réformes de politiques publiques de la République du Sénégal visant à appuyer une relance équitable et résiliente, mais aussi à stimuler une croissance économique durable et inclusive.





"L’objectif de ce financement, le deuxième d'une série de deux opérations de politique de développement, est de permettre une croissance équitable et durable, en augmentant la résilience et la productivité des ménages, et en renforçant l'utilisation transparente et durable des ressources productives et la gestion efficace des comptes fiscaux. Les réformes de politiques publiques qu’il appuie visent à élargir durablement et équitablement l'accès aux soins de santé, à la protection sociale et aux opportunités économiques pour les femmes. Elles visent aussi à améliorer la gestion de la dette et la mobilisation équitable des recettes fiscales. Enfin, elles visent à stimuler l'accès au financement et à la participation compétitive du secteur privé sénégalais dans les domaines du numérique et de l'énergie", lit-on dans un communiqué du Conseil d’administration de la Banque mondiale.