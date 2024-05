Crypto-monnaies vertes : une réalité émergente ?

Peut-il y avoir des crypto-monnaies vertes ?





La durabilité des projets cryptos intéresse tout particulièrement les investisseurs. Est-il possible qu’il existe des crypto-monnaies vertes ? Eh bien, deux projets se démarquent dans cette catégorie. Il s’agit d’eTukTuk et de Green Bitcoin. Le premier s’intéresse à un moyen de transport à la fois écologique et fructueux. Le second se base sur un concept novateur pour le staking de Bitcoin. Dans les deux cas, l’accent est mis sur l’aspect écologique. Découvrez alors les grandes lignes de ces projets qui se soucient de notre planète.







eTukTuk : un système de transport durable adossé à la blockchain





eTukTuk est un projet ambitieux, révolutionnaire et innovant. Il vise à optimiser le système de transport dans les villes des pays en développement à l’aide de tuk-tuks électriques.





Ces petits véhicules seront implantés dans une infrastructure fonctionnant via des jetons issus de projets cryptos. Des stations de recharges modernes et performantes Au cœur de cette révolution se trouvent les stations de recharge eTukTuk (EVSE).





Celles-ci sont à la fois efficaces et rapides. Ces dispositifs sont compatibles avec des tuk-tuks électriques à émissions nulles (ZEV). D’autres engins électriques peuvent aussi être rechargés avec ces équipements. Cela contribue à réduire l’empreinte carbone des transports urbains.





Les initiateurs du projet collaborent avec des partenaires locaux. Cela facilite le déploiement stratégique des EVSE. Ces derniers peuvent alors être accessibles dans des zones clés des villes et des périphéries. Grâce à cette infrastructure de recharge innovante et durable, eTukTuk aspire à offrir une solution de transport propre et efficace.





Les jetons $TUK, au cœur de l’écosystème





$TUK est un jeton BEP-20 fondé sur la Binance Smart Chain (BSC). L’offre est plafonnée à 2 milliards. Il se trouve au cœur même de l’écosystème eTukTuk. Il joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance et de la stabilité du réseau. Pour le moment, l’achat de tokens se fait uniquement via la prévente sur buy.tuktoken.io. Il s’agit d’une opportunité précieuse aux investisseurs désireux de participer à cette révolution du transport urbain.





Ceux qui possèdent les jetons TUK pourront bénéficier de récompenses continues. Cela s’effectue à travers un mécanisme de Power Staking. Ce système encourage une participation sur le long terme des détenteurs. Le réseau eTukTuk en sera plus stable et solide. Le jeton $TUK sert, par ailleurs, de moyen de paiement au sein de l’écosystème eTukTuk.





Ceux qui utilisent les véhicules peuvent s’en servir pour s’acquitter de leurs frais de déplacement. Toutes les opérations financières relatives au réseau pourront être réglées en TUK. À souligner que d’autres méthodes plus traditionnelles sont également compatibles.





La prévente des jetons TUK





Environ 120 millions de jetons TUK sont libérés pendant la prévente. Les fonds obtenu serviront au développement du projet. Ils serviront surtout à mettre en place des campagnes marketing afin de faire connaître rapidement eTukTuk.





Durant la prévente, les nouveaux détenteurs auront la possibilité de staker leurs jetons. Cela va générer des revenus annuels. Ces derniers vont décroître au fur et à mesure que des jetons supplémentaires seront mis en staking.





Roadmap d’eTukTuk





Le développement est prévu se faire en 4 temps. Chaque étape correspond à une avancée significative vers les objectifs ultimes du projet :





1- Le projet est conçu





· Livre blanc dévoilé





· Le public découvre que le lancement se fera au Sri Lanka





· Le projet eTuktuk est révélé durant le Forum économique mondial de Davos

· L’appli TukStation dédiée aux récompenses est lancée





· Découverte du prototype eTukTuk





· Document de Staking Power diffusé





· Le bureau au Sri Lanka, puis celui de Singapour, ouvrent leurs portes





· Capital Maharaja est connu en tant que partenaire de premier ordre pour le lancement au Sri Lanka





2- Les jetons $TUK





· Les jetons sont mis en vente





· opBNB, la Sidechain de Couche 2, est dévoilée





· Le Smart Contract a été audité avec succès et peut être déployé





· L’équipe commence à développer l’app dédiée aux conducteurs





· Il est désormais possible de choisir les options « Achat » et « Staking »

· Le contrat lié au staking est lancé





· 80 000 usagers font appel à Tuk Station





3- Les stations de recharge sont lancées





· Le Sri Lanka accueille les toutes premières stations de recharge





· Le Gouvernement procède au lancement officiel du projet eTukTuk





· L’équipe commence à développer l’app dédiée aux





· $TUK est lancé sur les plateformes d’échanges centralisées





· Les eTukTuk sont désormais en vente





· Le Staking Power démarre





· Le Prototype de la Station de Recharge est présenté au public





· Une première installation de production est acquise et la rénovation est lancée





4- Le projet évolue





· Une annonce est faite conjointement avec le Gouvernement du Sri Lanka





· Les eTukTuks commencent à être produits au Sri Lanka





· La population locale reçoit des dons





· L’équipe finalise l’app dédiée aux conducteurs





· 200 points de recharge sont mis en place au Sri Lanka





· L’équipe finalise l’app dédiée aux passagers





· 6000 eTukTuks devraient circuler avant que l’année ne s’achève





· Un deuxième pays va bientôt accueillir eTukTuk, l’annonce en est faite





· Le premier point de recharge est mis e place au sein du deuxième site





· Un troisième territoire accueille eTukTuk





· L’équipe développe un second modèle





· La première station de recharge fonctionnant à l’énergie solaire est mise en place





Green Bitcoin : le staking du Bitcoin plus écologique et durable

Green Bitcoin propose une approche novatrice de la mise en jeu (staking) de ses jetons $GBTC. Pendant la période de prévente, les détenteurs de Green Bitcoin ont la possibilité de bloquer leurs jetons pour obtenir des récompenses significatives. Ces tokens seront ensuite disponibles auprès des exchanges. Les détenteurs pourront alors faire des prédictions sur le prix du Bitcoin pour augmenter leurs gains.





Un staking qui respecte l’environnement





Green Bitcoin fait appel au consensus Proof of Stake (PoS) propre à la blockchain Ethereum. De cette manière, la consommation d’énergie est bien plus faible par rapport aux méthodes traditionnelles d’extraction du BTC. Cela correspond parfaitement à la demande croissante de solutions durables dans l’industrie de la crypto-monnaie.





Green Bitcoin offre un APY actuel très attractif de 268 %. Cela témoigne d’un excellent potentiel de développement positif dans l’avenir. Le projet séduit ainsi les investisseurs à la recherche de rendements élevés.





Gamified Green Staking





La principale caractéristique de Green Bitcoin est le Gamified Green Staking. Ce dernier repose sur deux piliers :





- Les revenus passifs





- L’engagement de la communauté





En pratique, il est envisageable de miser les jetons $GBTC. En même temps, les investisseurs peuvent faire des prédictions sur la fluctuation du cours du Bitcoin. Ceux-ci s’engagent ainsi pleinement dans le projet. Les placements durables étant encouragés.





La tokenomics de Green Bitcoin





Voici comment se répartit l’allocation des jetons $GBTC :





· Prévente - 50 % : les premiers acquéreurs bénéficient d’avantages significatifs ;





· Récompenses liées au staking - 20 % : une allocation substantielle est dédiée à ceux qui participent à la mise en jeu, soutenant ainsi la valeur et la stabilité à long terme des $GBTC ;





· Marketing - 12,5 % : la promotion est essentielle pour améliorer une visibilité mondiale et maintenir la notoriété de $GBTC ;





· Liquidité - 7,5 % : il s’agit ici de maintenir la fluidité sur les plateformes d’échanges, centralisées et décentralisées, assurant ainsi la présence robuste de Green Bitcoin sur le marché ;





· Récompenses communautaires - 10 % : cette allocation est dédiée à soutenir la

communauté et récompenser l’engagement ainsi que l’implication.





Le roadmap du projet





Les différentes phases de développement de Green Bitcoin se déroulent comme suit :





- Étape 1 : Lancement de la prévente





L’objectif est de collecter des fonds pour financer la technologie et le marketing. Cette phase est essentielle pour établir une base solide pour l’avenir de Green Bitcoin.





- Étape 2 : Staking et prédictions en direct





Le mécanisme unique de staking de Green Bitcoin ainsi que la prédiction du cours du Bitcoin en temps réel sont lancés. Le but est d’impliquer les premiers utilisateurs. Il s’agit aussi de renforcer la cohésion de la communauté dès le départ.





- Étape 3 : Libération des jetons





Une fois la prévente terminée, les jetons $GBTC sont lancés sur les DEX Ethereum. Une partie de l’offre est verrouillée pour assurer des échanges fluides et décentralisés. L’objectif est de garantir un trading de $GBTC équitable et stable.





- Étape 4 : Gagner des récompenses, construire la communauté





Enfin, les détenteurs de $GBTC gagnent des récompenses. Pour cela, ils misent leurs jetons et prennent part à des jeux de prédiction hebdomadaires sur le prix du BTC. Cela encourage la participation active et contribue à une croissance et à un succès continu du projet.





Conclusion : misez sur les crypto-monnaies vertes !