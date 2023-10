CSTM : le caissier poursuivi pour un trou de 45 millions F CFA

Recruté comme informaticien en 2013, M. A. Diop a été promu caissier au sein de la Compagnie sénégalaise de transformation de matériaux (Cstm). Aujourd'hui, la Direction générale de l'entreprise le poursuit pour abus de confiance portant sur 45 millions de francs Cfa, rapporte Le Soleil.





Ce montant, défend le prévenu, repris par le journal, il l'aurait prêté à des employés sans en apporter la preuve. En face, objecte la partie civile, les prétendus prêts accordés aux employés s'élèvent à15 millions. Me Jacques Albert Faye, avocat de la Cstm, réclame 60 millions en guise de réparations.





La défense a déploré "l'irresponsabilité professionnelle" de son client du fait qu'il n'y "aucune traçabilité" des prêts qu'il accordait dont le Directeur général, et le responsable administratif et financier auraient "bel et bien" bénéficié.