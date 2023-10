Dahra Djoloff: La SEN'EAU coupe l’eau dans les 14 écoles élémentaires de la commune pour non-paiement de factures.

Quatorze écoles élémentaires de la commune de Dahra risquent de ne pas respecter le concept « Ubi Jang Tey ». Car la Sénégalaise des eaux (SEN’EAU) a procédé à la coupure des robinets de ces établissements scolaires pour défaut de paiement de leurs factures.









Toutes les 14 écoles élémentaires de la commune de Dahra sous la tutelle de la municipalité sont actuellement sans eau depuis le 21 septembre 2023.

Selon le responsable de l’agence de la SEN’EAU de Dahra Seydou Dia, la mairie tarde toujours à respecter ses factures impayées. Cest pour cette raison que la société en charge de l’exploitation et la distribution des eaux a coupé les robinets causant d’énormes désagréments auprès des enfants et du personnel enseignant.





Joint par téléphone, le coordonnateur du collectif des directeurs d’écoles déplore cette situation qui prévaut dans ces 14 écoles élémentaires « depuis ce matin, jour de la rentrée scolaire, c’est la croix et la bannière pour avoir de l’eau. Nous étions obligés de chercher des bidons et d’aller dans les maisons riveraines pour avoir de quoi effacer les tableaux et nettoyer les salles de classe ». Amadou Cobar invite les autorités municipales et administratives à décanter la situation le plus rapidement possible pour permettre une bonne reprise des enseignements-apprentissages.









En attendant le retour du liquide précieux, les enfants et le personnel enseignant devront encore prendre leur mal en patience.