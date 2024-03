Dahra Djoloff : Trois individus arrêtés pour vol de câbles de la Sonatel





Dans la nuit du mardi 21 Mars vers deux heures du matin, les nommés Amath Samba, technicien en fibre optique et en cuivre, Seydou Sow, marchand de bétail et Serigne Mbacké Ndiaye, chauffeur, ont été pris en flagrant délit de vol des câbles téléphoniques de cuivre de la Société nationale des télécommunications Sonatel.





Les malfaiteurs ont été surpris au moment où ils chargeaient le matériel de l’équipement Télécom volé dans une camionnette garée non loin des installations de la Sonatel situées à la périphérie de la ville de Dahra.





Le véhicule a été saisi et immobilisé devant la brigade et les malfrats placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et complicité de vol, avec usage de moyen de location.





Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Dahra pour éclairer la lanterne des populations sur sur cette affaire qui défraie la chronique dans le département de Linguère.