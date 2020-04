Dahra-Djoloff : Un trafiquant de chanvre indien arrêté en plein couvre-feu

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra ont arrêté, jeudi dernier, vers 21 heures, au quartier Angle l’islam, un grand trafiquant de chanvre indien présenté comme le principal fournisseur de la drogue dans la commune de Dahra et ses environs.En patrouille dans les artères de la ville, les gendarmes ont été informés de la présence du dealer Khadim Fall dans une maison en chantier où il détenait de la drogue. Sans perdre de temps, les hommes en bleu ont effectué une descente musclée dans l’endroit indiqué pour mettre la main sur le mis en cause, qui a été surpris en train de traiter sa marchandise.Après une course -poursuite, le dealer a été interpellé par les forces de l’ordre. Ainsi, une fouille menée à son domicile a permis aux gendarmes de retrouver un sachet en plastique rempli de chanvre indien, plusieurs cornets et la somme de 70.000 frs représentant la somme tirée de la vente de la drogue.Le dealer a été déferré ce vendredi matin au parquet de Louga pour trafic de chanvre indien.