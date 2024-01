Dahra: Les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers ont pris service

Dahra dispose désormais d'un centre d'incendie et de secours. La cérémonie d’installation des éléments du centre d’incendie et de secours de Dahra s’est déroulée aujourd'hui en présence des autorités administratives, politico-religieuses et coutumières. Une occasion pour le maire de la commune de Dahra de rendre un vibrant hommage au Chef de l’Etat Macky Sall qui vient d’enlever une épine des pieds des populations.





Le ministre maire de Dahra Samba Ndiobéne Ka a fait part de la satisfaction des populations devant la mise à disposition d’une brigade des sapeurs-pompiers pour renforcer les services de secours des populations. «L'installation d’un Centre principal d’incendie et de secours au niveau de Dahra traduit l’expression politique du Président Macky Sall de répondre à l’impérieuse nécessité d’assurer la prise en charge effective et immédiate des préoccupations légitimes des populations », a déclaré l’édile de la ville .





Cette brigade de sapeurs-pompiers composée de trente éléments environ avec toute la logistique adéquate participe au renforcement de la sécurité civile et de la lutte contre les incendies et autres catastrophes », a souligné le ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire .