Dakar Dem Dikk : Le collège des délégués désavoue Marc Fodé Tendeng et loue le bilan du Directeur général

Dans une déclaration, le Collège des Délégués de Dakar Dem Dikk se démarque de Marc Fodé Tendeng de l’Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk, qui dans une sortie, avait critiqué la gestion du Directeur général Ousmane Sylla. “M. Tendeng, nous les délégués responsables de Dakar Dem Dikk, refusons d’être menés comme des moutons de panurges. Nous sommes pour la pérennité de notre entreprise par le dialogue”, ont-ils lancé. Les délégués saluent par ailleurs les actions menées par Ousmane Sylla depuis sa prise de fonction à la tête de la société de transports publics. Seneweb vous propose l’intégralité de leur déclaration.





“Chers camarades,





Vaillants travailleurs,





Nous salariés de Dakar Dem Dikk sommes garants de la pérennité de notre entreprise et devons assurer un climat social apaisé. Pour cela, nous tenons à accompagner notre direction générale. Le Directeur Général Monsieur Ousmane SYLLA n’a cessé de nous surprendre depuis son arrivée malgré le peu de moyens dont il dispose contrairement à ses prédécesseurs qui ont eu des accompagnements matériels et financiers. Il a fait beaucoup d'efforts et a un bilan de mi-parcours satisfaisant qui mérite d'être accompagné.





Sous son magistère, nous pouvons citer les réalisations suivantes :





• Quatre (04) prestations familiales et 8% de la dette pour chaque coopérative d'habitats payé.





• La promotion de vingt-trois (23) receveurs reclassés en régulateurs et contrôleurs.





• Le reclassement de cent-douze (112) techniciens.





• Le relèvement de 28% du parc.





• La recette est passée de treize à vingt-neuf voir trente millions.





• La relance de la liaison du nord plus connue sous le nom de Fouta Ya Ngarta. Trafic suspendu pendant deux ans sans raisons valables par l’ancien DG Omar Bounkhatab SYLLA.





• La construction de deux forages dans nos deux dépôts Ouakam et Thiaroye. Et à Dieu les factures d’une quinzaine de millions.





• Le processus de signature de l'accord d'établissement est en cours, une première à Dakar Dem Dikk





• Le match de sensibilisation contre la casse des bus sous le thème « ARR LI NU BOKK » fut une réussite totale. Nous tenons à féliciter la génération 2002 de l’équipe nationale de football qui nous a rejoint dans cette sensibilisation. Nous rappelons que lors des manifestions passées, Dakar Dem Dikk fut la cible des manifestants. Nous avons perdu plus de deux milliards cinq cent millions de francs CFA (2.500.000.000 FCFA). Il est grand temps que l’Etat du Sénégal criminalise ces actes de vandalisme sur les bus de Dakar Dem Dikk. Le syndicalisme c’est défendre les intérêts matériels et moraux de travailleurs. Nous ne laisserons plus personne s’attaquer à notre bien.





Chers journalistes, en cette période de grève des transporteurs de l’Association de financement du transport urbain (AFTU), Dakar Dem Dikk avec le peu de bus dont elle dispose est sur le terrain pour transporter les milliers de Dakarois et étrangers vivant parmi nous. C’est l’occasion de rappeler à l’Etat du Sénégal d’accélérer le processus d’acquisition de nos 1.400 bus Iveco afin d’apaiser la souffrance des sénégalais en termes de mobilité.





Son Excellence Monsieur le Président de la République, vu la conjoncture actuelle, vu l'augmentation exponentielle des prix des denrées de premières nécessités, nous vous prions de bien vouloir revoir à la hausse les salaires des braves travailleurs de Dakar Dem Dikk. M. le Président de la République, ces braves travailleurs sont plus que jamais déterminés pour transporter jours et nuits nos chers compatriotes.





A la Direction Générale, nous lui prions de relancer le processus des échelonnements et des évaluations (niak ndiarignou), permettant aux travailleurs un avancement dans leurs catégories qui est au point mort depuis plus de 10 ans.





L’Etat du Sénégal doit aider la Direction générale à payer tout le passif de Dakar Dem Dikk : coopérative, électroménager, Ipress et caisse sécurité sociale.





Nous ne pouvons terminer ce point de presse sans éclairer la lanterne des sénégalais sur les agissements peu orthodoxes d’un maître chanteur politicien déguisé en syndicaliste qui depuis un certain temps pollue les médias pour raconter des balivernes sur notre entreprise. M. TENDENG pour le nommer clairement, nous les délégués responsables de Dakar Dem Dikk, refusons d’être menés comme des moutons de panurges. Nous sommes pour la pérennité de notre entreprise par le dialogue.





Nous lançons un appel solennel aux forces vives de Dakar Dem Dikk de venir se joindre à nous dans cet élan de dialogue inclusif pour la pérennité de notre très chère entreprise. Nous ne pouvons être tout le temps dans la confrontation.”





Vive Dakar Dem Dikk,