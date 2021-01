Dakar Dem Dikk : Moussa Diop déballe sur les deux marabouts embauchés par le nouveaux DG

C’est une campagne de destruction mutuelle entre l’ancien Directeur Général Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop et son successeur Oumar Boun Khatab Sylla. Après la sortie incendiaire de ce dernier, l’ex-patron DDD qui avait donné rendez-vous aux Sénégalais a tenu sa promesse.





En conférence de presse, ce mardi chez lui, Me Moussa Diop a apporté des réponses sur les accusations de son successeur. Non sans faire des déballages sur la gestion de Oumar Boun Khatab Sylla.





Dans sa contre-offensive, il révèle que son successeur a pris "deux de ses marabouts comme chargés de mission. Et chacun d’entre eux à 150 litres de carburant par mois. Mieux, lui-même s’est acheté une voiture à 85 millions de FCFA alors qu’il agite que j’ai laissé 81 millions FCFA dans les caisses de la société. »





A propos des emplois fictifs, Me Moussa Diop soutient qu'en élaborant sa liste de présumés emplois fictifs, l'actuel DG n’a même pas tenu compte des gens qui sont en congé, congé maladie et même ceux qui ne sont plus en exercice. Selon lui, Boun Khatab a tout comptabilisé sur les emplois fictifs. La preuve, ajoute-t-il, il a mis dans cette liste un responsable syndical très actif.





« Dans sa conférence de presse, il informe avoir licencié ma femme, ce qui est d’ailleurs faux. Cette dernière avait pris une disponibilité, car elle était en état de grossesse. Et c’est moi-même qui avais coupé son salaire avant mon départ. Quelque temps après son accouchement, elle tombe encore en état de grossesse", explique Moussa Diop. Ce dernier accuse son adversaire d'avoir déshonoré sa corporation, la magistrature pour avoir fait de la politique, sous prétexte d'une disponibilité. "Il veut me détruire mais il ne pourra jamais le faire", prévient-il.









Pour finir, il indique que Oumar Boun Khatab, en cas de voyage à l'étranger, est remplacé par un Conseiller Technique qui est un fonctionnaire à la retraite.