Dakar : Des progrès majeurs dans l'amélioration des infrastructures urbaines

La Ville de Dakar franchit une nouvelle étape dans son engagement envers le développement urbain en lançant des travaux de réhabilitation et de pavage dans plusieurs quartiers.





Après le début réussi des travaux à Grand Yoff, Hann Bel-Air, Mermoz Sacré-Cœur, Médina, et Parcelles Assainies, la municipalité étend son action cette semaine à Yoff et à Cambérène. Cette initiative reflète l'engagement résolu de la Ville de Dakar à améliorer les infrastructures urbaines pour le bien-être de ses citoyens. Les récents travaux entrepris visent à revitaliser les voiries, offrant ainsi des conditions de déplacement optimales aux résidents de ces quartiers.





La réhabilitation et le pavage des routes à Yoff et à Cambérène marquent une avancée significative dans le développement de ces zones. Ces travaux ne se limitent pas à l'esthétique, mais ont également pour objectif d'optimiser les conditions de mobilité, contribuant ainsi à renforcer la qualité de vie des habitants. Les bénéfices de ces projets se font déjà ressentir, avec des routes plus sûres et plus accueillantes, favorisant une circulation fluide et sécurisée.