Dakar : dragué par un homosexuel, un footballeur répond en organisant…

Un footballeur et élève en classe de Première nommé Abdou Aziz Tounkara et un livreur du nom de Souleymane Cissé ont été jugés ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le premier a été condamné à deux ans de prison avec sursis tandis que le second a été relaxé. Ils étaient poursuivis pour vol, violence et voie de fait au préjudice d’un certain C. O. F.



D’après L’Observateur, qui a couvert l’audience, ce dernier a déposé plainte contre Tounkara, Cissé et Falla, qui est en fuite, leur reprochant de l’avoir dépouillé de son téléphone mobile et de son ordinateur portable.



Abdou Aziz Tounkara a connu C. O. F grâce à ses activités de footballeur, selon L’Observateur. Les liens entre les deux hommes se renforcent à travers des échanges réguliers sur les réseaux sociaux. Selon Tounkara, le plaignant insistait pour le rencontrer physiquement.



Courant janvier il lui rend visite. «Arrivé chez lui, il remarque, à sa plus grande surprise, que son ami virtuel est très efféminé, rapporte le journal du Groupe Futurs médias, reprenant le récit du prévenu principal. Et après quelques minutes de causerie, C. O. F pose devant lui un flacon d’huile et lui propose un massage body-body. Pris de court, il a immédiatement quitté la pièce.»



Malgré tout, Tounkara ne se décourage pas. Il poursuit ses avances, d’après le footballeur, notamment en envoyant à ce dernier «la snapflamme de ses parties intimes». Convaincu qu’il avait affaire à un homosexuel, l’élève de Première échafaude un plan pour le débusquer, dit-il.



Il contacte deux de ses amis dont le livreur. «J’ai loué les services de Souleymane Cissé et l’ai convaincu de venir avec moi pour m’aider à rassembler des preuves. En cours de route, j’ai aussi fait appel à mon ami Fallou. Arrivés sur les lieux, je suis monté en premier et ils m’ont rejoint 5 minutes après et se sont cachés derrière les rideaux. Quand C. O. F les a vus, il a pris peur et nous a attaqués.»



La version de la victime est différente. C. O. F affirme en effet que le trio s’est jeté sur lui dès qu’il a remarqué la présence des deux intrus derrière les rideaux, alors qu’il discutait avec Tounkara, son visiteur. Il ajoute que ses agresseurs ont volé son téléphone et ordinateur.



Falla prendra la suite et les deux autres assaillants seront maîtrisés et remis à la police par les vigiles de l’immeuble où loge C. O. F.



À la barre, Tounkara a affirmé que Falla est l’auteur du vol des appareils. Une déclaration qui a agacé le procureur de la République qui lui fera remarquer qu’il mouille son ami, qui n’est pas dans la salle d’audience, alors qu’il avait reconnu le vol à l’enquête préliminaire.



Pour sa défense, Cissé a déclaré que son rôle se limitait à accompagner Tounkara et que, lorsque l’affaire a viré au vinaigre, il a pris la fuite.

Le ministère public avait requis deux ans ferme contre Tounkara et trois mois avec sursis pour Cissé. Le juge n’a pas suivi ces réquisitions. Il a condamné le premier à deux ans avec sursis et relaxé le second.