Dakar-Paris : la concurrence s’annonce plus rude pour Air Sénégal

Corsair veut reprendre ses vols sur l’axe Paris-Dakar-Paris. La compagnie française, qui exploitait les droits de trafic de la défunte Sénégal Airlines sur cette ligne, a été sommée d’abandonner la desserte en octobre 2018, à l’avènement de Air Sénégal.



Cette décision de l’ancien directeur général du pavillon sénégalais Philippe Bohn, n’était pas du goût des responsables de Corsair. Ces derniers l’ont d’autant moins digérée qu’ils avaient à l’époque, disaient-ils, déjà vendu des billets pour 2019.



D’après L’Observateur, qui annonce son probable retour sur la plateforme aéroportuaire de Dakar, Corsair pourrait reprendre ses vols entre les capitales sénégalaise et française. Le journal rapporte que des discussions en ce sens ont débuté ce mardi à Paris entre une délégation mandatée par le ministère des Transports aériens, saisi par la compagnie française, et les responsables de celle-ci.



Dans la perspective d’un retour à Dakar, Corsair a émis, selon L’Observateur, le souhait de nouer un partenariat avec Air Sénégal. Si les discussions aboutissent, la compagnie nationale aura un deuxième concurrent de poids sur Dakar-Paris en plus d’Air France.