Dakar: Près de 200 enfants retirés de la rue en une nuit

Près de 200 enfants en situation de rue ont été retirés dans le département de Dakar, dans la nuit du jeudi au vendredi, a appris Seneweb. Le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants invite les populations de jouer le jeu. Voici le communiqué:





Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection des enfants contre toutes les formes d'abus et de maltraitance, le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, en rapport avec ses partenaires, a déployé un dispositif pilote de surveillance et de retrait des enfants en situation de rue dans le département de Dakar depuis le 9 novembre 2023.





A l'issue de la phase pilote, le dispositif sera élargi à toutes les localités où la problématique se pose avec acuité.





En conséquent et en application des dispositions réglementaires en vigueur, le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants veillera à apporter tout soutien psychosocial et matériel afin de mettre à l'abri tout enfant ou toute famille en situation de risque dans la rue.





A cet effet, durant la nuit du 9 au 10 novembre 2023, près de 200 enfants ont été retirés de la rue et logés au Centre Ginddi. Les procédures pour leur retour en famille sont en cours.





Le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants exhorte les populations à coopérer pour une prise en charge optimale des préoccupations de nos enfants en situation de rue, en signalant tout risque pouvant affecter leur intégrité physique ou morale, en appelant gratuitement sur la ligne 116.