Darou Khoudoss : un calme précaire après de violentes manifestations

Selon L'As, un calme précaire règne à Darou Khoudoss après les violentes manifestations survenues mercredi dernier contre les Industries chimiques du Sénégal (Ics). La tension est montée d'un cran suite à des fuites de gaz notées avant le magal endommageant plusieurs champs, rappelle le journal





Celui-ci évoque que les producteurs avaient ainsi commis un huissier aux fins d'une estimation exhaustive des dégâts. Sauf que l'entreprise, qui avait promet de les indemniser, a tardé à mettre la main à la poche.