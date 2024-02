De nouvelles constitutions de waqf en vue !

La Direction générale de la Haute Autorité du Waqf (HAW) a reçu le lundi 29 janvier 2024 et le mardi 30 janvier 2024, respectivement les associations Institut Daaroul Imane et Touba Ca Kanam. Deux réunions techniques qui ont porté sur la formalisation de leurs Waqf, constitués pour des œuvres sociales.





Touba Ca Kanam est une association qui vise le développement socio-économique de la ville Sainte de Touba et qui a à son actif plusieurs projets sociaux en faveur des couches vulnérables.