Débats sur les confréries et les ethnies : Les mises en garde de Serigne Modou Mbacké Bara Dolly

La convergence Taxawu Ndonoy Mag Ni a renouvelé son bureau sous la houlette de son président Serigne Modou Mbacké Bara Dolly. Ses camarades et lui entendent conserver le legs des chefs religieux musulmans et chrétiens. Pour instaurer la paix et la stabilité du pays, And Taxawu Ndonoy Mag Nii étend ses activités dans les 46 départements du Sénégal.



Selon Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, cette structure a été créée depuis 2019. "Aujourd'hui, nous avons renouvelé le bureau pour l'étendre aux 46 départements et à la diaspora, mais également pour lancer les cartes. La mission de cette convergence est de pérenniser le legs de nos chefs religieux qui ont instauré la paix dans le pays. On a noté des mots déplacés à leur endroit et nous devons faire face à ces dérives", dit-il.



Et de poursuivre : "Nous voulons aussi leur ériger des statues pour leur rendre un hommage bien mérité pour la paix et la stabilité du pays."



À l'en croire, le débat sur les confréries et les ethnies est un risque pour la paix et porte atteinte à la religion. "D'où l'urgence d'y faire face et mettre en place cette convergence pour lutter contre ce phénomène. Nous comptons perpétuer ce legs. Nous avons fait une tournée chez les différents chefs religieux qui nous ont donné leur feu vert et prié pour nous. Nous leur avons montré que nous travaillons pour eux. Nous avions aussi marché pour cette question", renseigne-t-il.



Il indique que "cette convergence va participer à toutes les instances de décision dans le pays". Pour le secrétaire général Amadou Moustapha Gaye, "nous sommes dans une situation où notre mobilisation s'impose, parce que le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous comptons conserver tout ce qui est legs de nos ancêtres chefs religieux. Cette convergence regroupe des musulmans et des chrétiens, ce qui fait le charme de notre pays", dit-il.



Et d'ajouter : "Nous tenons à défendre ce legs qui est menacé et tout le monde le sait. Aujourd'hui, de part et d'autre, nous avons constaté des attaques venant de partout contre nos chefs religieux. Il faut parer à toute sorte de déviation qui pourrait détourner la jeunesse sénégalaise."



Il invite le chef de l'État et le gouvernement à être en intelligence avec les chefs religieux, car "ils stabilisent la société et tout régime doit être en symbiose avec eux. Il faut aller vers eux, car les Sénégalais se retrouvent avec eux. Les Sénégalais ne s'identifient pas à l'État, mais aux chefs religieux. Aujourd'hui, ces derniers peuvent donner des directives qui peuvent soulever des montagnes. Ils doivent être en parfaite cohésion avec eux. Nous sommes une station de veille, mais l'alternance générationnelle doit se faire naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y a des jeunes formés qui peuvent assurer cela", explique-t-il.



De son avis, il y a des personnes âgées qui peuvent toujours servir. "Nous condamnons toute sorte de déviation", argue-t-il.