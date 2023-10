Débordement d’un bassin à Touba : Cheikh Bass sermonne les pouvoirs publics

Le porte-parole du khalife général des mourides a fait le déplacement à Darou Rahmane, ce dimanche vers 14h. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a constaté de visu les énormes dégâts du débordement du bassin de Pofdy.





Les eaux ont envahi et détruit des champs. Et la route reliant Taïf à Touba en passant par Diouloul a été complètement coupée en deux parties à hauteur du bassin de Darou Rahmane.



Après sa visite, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr a invité l'Etat et ses services compétents d'intervenir le plus rapidement possible. Le porte-parole du khalife a déploré les énormes dégâts causés par la chute d'un mur dudit bassin.





"C'est une véritable catastrophe naturelle, a-t-il déploré. Je suivais l'évolution des travaux. Il y a moins d'un an, le débordement de ce même bassin avait occasionné d'énormes dégâts. Les cultivateurs de la zone avaient perdu leurs récoltes sans être dédommagés depuis lors.Malheureusement, la même situation vient de se reproduire".