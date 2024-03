Décédé aux États-Unis : Alassane Dialy Ndiaye inhumé à Yenne

Alassane Dialy Ndiaye, ancien ministre de Abdou Diouf et de Abdoulaye Wade est décédé le 15 mars aux États-Unis. Le Soleil du jour informe qu’il a été inhumé ce mardi à Yenne, son village natal, après la levée du corps à l’hôpital Principal de Dakar :



A l’occasion, de nombreuses personnalités dont ses anciens collègues du gouvernement, des parlementaires, des responsables politiques, chefs religieux et coutumiers, anciens et actuels travailleurs de la Sonatel, les membres de l’Académie des sciences et techniques lui ont rendu hommage.

Le chef de l’État, Macky Sall, était représenté par une forte délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye.



Le journal souligne que le défunt fut l’un des premiers ingénieurs des Télécommunications en Afrique et l’un des pères fondateurs de la Société nationale des télécommunications (Sonatel) dont il a été Directeur général.



« Nous avons bénéficié de ses conseils éclairés », a témoigné l’actuel Dg de la Sonatel, Sékou Dramé, lors de la cérémonie, en compagnie de ses prédécesseurs, Alioune Ndiaye et Cheikh Tidiane Mbaye.