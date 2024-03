Décès Alassane Dialy Ndiaye : La réaction de Sékou Dramé, DG de la Sonatel

Le décès de l’ancien directeur général de la Sonatel, Alassane Dialy Ndiaye, émeut encore. Sur X, l’actuel président-directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, a rendu hommage à celui qui est considéré comme l’un des pères fondateurs des télécommunications au Sénégal.



« C’est avec tristesse que j’ai appris le décès d'Alassane Dialy Ndiaye, une personnalité marquante qui a dirigé Sonatel avec une sagesse et une détermination remarquable », a écrit M. Dramé sur sa page X.



Alassane Dialy Ndiaye, premier ingénieur en télécommunication et technologie en Afrique noire, a rendu l’âme je jeudi 14 mars aux États-Unis. L’ancien ministre sous Abdou Diouf et Abdoulaye Wade a occupé le poste de directeur général de la Sonatel, de 1985 à 1988.