Décès d’un 2e étudiant à l’UGB : Le secrétaire général national du SAES indexe le gouvernement





Un deuxième étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis a perdu la vie, à la suite des manifestations contre le report de la Présidentielle. Ce qui suscite l’indignation du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES). Son secrétaire général national, David Célestin Faye, tient pour responsable le gouvernement qu'il accuse d'être à l'origine de ces violences et exige que la lumière sur la mort de ces deux étudiants de l’UGB soit faite.









« C'est une réaction d'indignation, de tristesse sur la mort de Prosper Célestin Senghor qui est d'ailleurs mon étudiant, décédé des suites de blessures occasionnées lors des confrontations avec les forces de l'ordre le vendredi 9 février. Une mort qui intervient après celle d’Alpha Yoro Tounkara. Malheureusement dans les mêmes conditions », constate-t-il avec désolation.





Sur les ondes de Sud FM, David Célestin Faye condamne fermement cette répression qui est injustifiée, qui est aveugle et meurtrière envers les étudiants qui ne demandent simplement qu’à user de leurs droits de manifester. Et ce droit est consacré par la Constitution. Ce décès porte à trois le nombre d’étudiants tués à l'UGB, en moins de six ans, sans que les auteurs ne soient nullement inquiétés », dénonce-t-il.





Pour le secrétaire général national du SAES, la question, aujourd'hui, c'est de savoir que vaut la vie d'un étudiant ? C'est la vraie question qu'il va falloir se poser. Apparemment, elle ne vaut pas grand-chose, puisqu'ils sont tués de la façon la plus ignoble, sans aucune inquiétude ».





C’est pourquoi «nous exigeons que toute la lumière soit faite sur ces morts et que les coupables soient sanctionnés. Nous tenons, par ailleurs, le gouvernement du Sénégal entièrement responsable de ces morts, puisque ce sont les dérives liberticides qui ont conduit à ces morts".