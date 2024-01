Décès de Diaga : “Une tristesse indescriptible m’habite” (Coumba Gawlo)

La diva de la musique sénégalaise Coumba Gawlo Seck a exprimé sa tristesse après la nouvelle du décès de Ndeye Fatou Diouf Diaga, ce samedi 20 janvier.



"A Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons. Voilà un peu plus d'un an que nous quittait Papa Thione. Et dans moins de six mois notre fille Moumy Seck et aujourd'hui, ils vont être rejoints par Notre chère et tendre Maman Diaga. Je partage la mauvaise et douloureuse nouvelle avec la famille. Une tristesse indescriptible m'habite en ces instants. Tout mon soutien ainsi que ma compassion à mon fils Wally et toute la famille. Repose en paix Diaga", a écrit l'interprète du tube “Pata, Pata”