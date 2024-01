Décès de Diaga : Le premier ministre, Amadou Ba, exprime sa profonde douleur

Depuis le décès de la mère de Waly Seck, survenu ce matin à Paris,de nombreuses autorités sénégalaises continuent d’exprimer leur soutien et de partager leur douleur avec la famille Seck sur la toile. Après Youssou Ndour, Karim Wade et autres, le Premier ministre, Amadou Ba, présente lui aussi ses condoléances.



Dans un post sur le réseau social X,il écrit : "C'est avec une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de Ndèye Fatou Diouf dite Diaga. C'est une épreuve douloureuse à laquelle le peuple entier compatit. Je présente mes condoléances à Waly Seck et à toute la famille".