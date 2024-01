Décès de Diaga : Le témoignage émouvant de Youssou Ndour

A l'image de beaucoup de personnalités sénégalaises qui ont partagé la douleur avec la Famille Seck, suite au décès de Fatou Kiné Diouf Diaga,Youssou Ndour exprime lui aussi sa tristesse.



A travers un post sur X,le patron du groupe Futur Média présente ses condoléances à la famille en rendant un vibrant hommage à la défunte mère de Waly Seck.



"Diaga, tu as été la plus grande contributrice de la carrière de Thione. Tu tires ta révérence mais tu resteras à jamais dans nos prières. En ces moments douloureux, j'exprime mes sincères condoléances en direction de tous ses enfants et à sa famille au premier rang duquel Waly", a-t-il écrit.