[Vidéo] Décès de imam Ndao : " La ummah islamique a perdu un de ses grands défenseurs " (proches)

Décès de imam Ndao : " La ummah islamique a perdu un de ses grands défenseurs " (proches)

Le décès de Imam Alioune Ndao a plongé le quartier de Ngan Alassane, périphérie Nord-ouest de Kaolack dans une grande tristesse. Dès l'annonce de la nouvelle, les fidèles ont pris d'assaut la maison du défunt. L'un d'eux, Mouhamed Kéba Lo témoigne. " Avant tout, je rends grâce à Dieu le Miséricordieux, c'est à Dieu que nous venons et c'est à lui que nous retournerons. La nouvelle nous afflige, mais en tant que croyants, nous l'acceptons. Imam Ndao représentait tout pour nous et nous sommes persuadés que son legs sera préservé; l'école coranique va continuer à exister".





Un de ses fidèles, Mouhamed Diop estime que “ c'est la ummah islamique dans son ensemble qui a perdu un de ses grands défenseurs. Imam (Ndao) vivait dans une modestie totale; si vous veniez dans la maison où il habitait, vous alliez vous rendre compte vous-mêmes. Il n'y a rien de grandiose, je peux même dire que ma maison présente plus de commodités que la tienne en dépit de son aura et de sa célébrité. Histoire de vous montrer qu'il ne voulait rien de ce bas-monde, il a consacré toute sa vie à enseigner le saint Coran; il cultivait la terre pour nourrir sa famille et ses fidèles", témoigne-t-il.