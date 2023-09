Décès de l’acteur Jean Paul D’almeida : l’hommage du ministre de la Culture

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a rendu hommage à l’acteur et mannequin Jean Paul D’almeida décédé lundi à Dakar en saluant sa ‘’contribution significative’’ au développement des séries sénégalaises.







D’almeida est décédé des suites d’un accident de la route.





Dans un communiqué, M. Sow estime que l’acteur a marqué le monde du cinéma et de l’audiovisuel sénégalais par ses performances dans les séries ‘’Mœurs’’, ‘’Idoles’’ et ‘’Yaay 2.0’’.





‘’C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de monsieur Jean Paul D’almeida, acteur. De par son talent, D’almeida a contribué de façon significative au développement de ce qu’il convient d’appeler aujourd’hui ‘les séries sénégalaises’’’, a écrit le ministre de la Culture et du Patrimoine historique.