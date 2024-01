Décès de Ndèye Fatou Diouf "Diaga" : Baaba Maal pleure la perte d'une "belle personne"

La disparition de "Diaga", la maman du chanteur Wally Seck, a plongé le monde de la culture dans la consternation. Baaba Maal, très abattu par cette nouvelle, pleure la perte d'une "belle personne".