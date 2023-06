Décès de Sidya Ndiaye : Le témoignage du ministre du Travail

Le ministre du Travail est attristé par le décès de Sidya Ndiaye. Sur RFM, Samba Sy avance que malgré sa maladie, Sidya portait toujours la défense des intérêts des travailleurs. Ce qui prouve son courage et sa détermination.



«Le décès de Sidya Ndiaye est une très mauvaise nouvelle pour nous et pour tout le Sénégal. Sidya Ndiaye était un homme très intègre, un bon collaborateur, un syndicaliste très déterminé dans la défense des intérêts des travailleurs qui se souciait de tous les travailleurs. C’était quelqu’un de très engagé dans la lutte syndicale. Tout ce qui l'intéressait, c'était le bien-être des travailleurs, parce qu'il était malade depuis longtemps, mais cela ne l’a pas empêché de continuer de défendre les intérêts des travailleurs. C’était un homme vraiment très courageux. Nous présentons nos condoléances à sa famille et prions pour le repos en paix de son âme», a témoigné le ministre du Travail.