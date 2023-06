Décès de Sidya Ndiaye : Le témoignage émouvant de Mballo Dia Thiam

Profondément attristé par le décès de Sidya Ndiaye, Secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS) survenu ce mercredi 14 juin à l'hôpital Principal de Dakar, son adjoint à la FGTS/B, Mballo Dia Thiam, réagit depuis Genève.





Le coordonnateur de l'ASAS And Gueusseum témoigne que Sidya Ndiaye était un homme généreux et courageux, qui s’est battu jusqu’à son dernier souffle. Son décès est une grosse perte pour le Sénégal.





«Nous avons perdu le camarade Sidya Ndiaye qui était un combattant infatigable et indomptable, qui s'est battu toute sa vie pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Au sein des collectivités territoriales, il ne rate aucun combat et c’est des combats qui nous ont valu beaucoup de succès dans le cadre d'And Gueusseum et dans le cadre de l’Intersyndicale des collectivités territoriales dont il était le président. Sidya Ndiaye était un homme courageux, généreux et très intègre, qui s'est battu jusqu’à son dernier souffle. Moi, c’est grâce à lui que j’ai eu l'honneur de présenter au président de la République, le 1er mai dernier, le cahier de doléances de la FGTS/B dont je suis devenu le secrétaire général adjoint. Si je suis actuellement à Genève pour participer à cette 111e Conférence internationale du travail. C'est grâce à cet homme. Son décès est une très grande perte pour nous et pour tout le Sénégal. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille, à tous les travailleurs et au président de la République. Nous prions pour le repos en paix de son âme. Nous allons mener le combat pour la défense des intérêts de tous les travailleurs du Sénégal comme il le faisait», témoigne-t-il.