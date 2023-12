Décisions État-centrales syndicales : Le Syndicat des travailleurs de l'aéronautique civile interpelle le président Macky Sall

Ce jeudi 7 décembre 2023 est célébré l'anniversaire de la mise en service de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD).







À cet effet, le Syndicat national des travailleurs de l'aéronautique civile du Sénégal (SYNATRACS) magnifie les performances de l’AIBD, en dépit des difficultés enregistrées entre 2020 et 2021, avec la présence du coronavirus.





Il salue, par ailleurs, la vision du chef de l’État Macky Sall qui avait décidé de relever les salaires des travailleurs du privé, pour améliorer leur niveau de vie et leur pouvoir d’achat. Une décision qui, selon les syndicalistes, avait découlé des négociations entre l’État et les centrales syndicales et patronales tenues le 9 juin 2023 avec effectivité le 1er juillet 2023 et qui avait permis de contribuer à apaiser le climat social.





En ce jour de célébration, les travailleurs de LAS interpellent le président Macky Sall. "Nous attendons impatiemment la réalisation de ces décisions État-centrales syndicales et patronales pour une augmentation significative des salaires. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tous travailleurs de LAS en particulier et de la plateforme aéroportuaire une bonne fin de 6e anniversaire et une très bonne année nouvelle 2024", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb et signé El Hadj Fall, Président du Syndicat national des travailleurs de l'aéronautique civile du Sénégal (SYNATRACS).