Déclaration Adji-Sarr : « Ousmane Sonko, tu es un mari irresponsable...wiri wiri daniou dadié »

La masseuse, Adji Sarr qui accuse le leader du Pastef de viols répétitifs avec menaces de morts est apparue déterminée à aller jusqu'au bout pour que le procès ait lieu. Du moins c'est qu'elle affiche dans une vidéo. Cette sortie intervient 24 heures après leur confrontation avec Ousmane Sonko devant le doyen des juges, Maham Diallo.





Dans sa déclaration, elle a regretté les 14 morts survenus, lors des émeutes du mois de mars 2021 à cause de cette histoire de viol. "Si seulement je savais que ça allait prendre cette tournure, je n'allais jamais porter plainte mais puisque le vin est déjà tiré, je vais aller jusqu'au bout", a-t-elle soutenu.





La masseuse s'est également indignée du comportement de son protagoniste avec qui elle a eu une confrontation le 6 décembre dernier. "Tu étais sage comme une image et tu n'arrivais même pas à me regarder en face. Il a fallu l'intervention du juge pour que tu parles fort et tu n'as pas répondu à aucune question ", lance-t-elle.





"Ousmane Sonko tu es un père et un mari irresponsable...tes enfants et même tes petits enfants se rappelleront que tu as violé l'enfant d'autrui" déclare Adji Sarr.