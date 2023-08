Décollage vers l'Aventure : La CDC Envoie 75 Enfants en Colonie de Vacances en Gambie

Dans une ambiance empreinte d'excitation et d'enthousiasme, Elhadji Mamadou Diao, Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC), a présidé aujourd'hui une cérémonie hautement symbolique marquant le départ de la colonie de vacances orchestrée par l'institution. Cette année, pas moins de 75 jeunes aventuriers s'apprêtent à s'envoler vers la Gambie pour un séjour de deux semaines, sous la bienveillance de l'Agence Internationale de Vacances et de Loisirs pour Tous (AIVLT). Ce rendez-vous est organisé pour la deuxième année consécutive.





Dans le cadre de cette cérémonie chargée, Elhadji Mamadou Diao a adressé un vibrant message d'encouragement aux jeunes colons, tout en soulignant l'immense dévouement des parents pour permettre à leurs enfants de vivre cette expérience privilégiée. C'est dans cette atmosphère que le Directeur général de la CDC a rappelé les sacrifices consentis, mettant en lumière la valeur de ces moments uniques.





S'adressant aux accompagnateurs qui joueront un rôle essentiel dans le bon déroulement de cette aventure, Elhadji Mamadou Diao a exprimé sa confiance en leur capacité à veiller sur ces jeunes esprits précieux. Les mots de soutien du DG ont souligné l'importance de cette responsabilité, réitérant ainsi la confiance de l'institution envers leur engagement.





Le thème central de cette colonie de vacances, "Collectivités éducatives et nouvelle approche de la citoyenneté numérique", a également été mis en avant par le Directeur général. Cette thématique a pour objectif de permettre aux jeunes participants de mieux appréhender l'univers des nouvelles technologies, tout en prenant conscience de leurs impacts positifs et négatifs.