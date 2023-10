Décret modifiant la loi antitabac adopté en conseil des ministres : Le « scandale du siècle »

Au moment où le monde est dans la ferveur de « octobre Rose », tout un mois dédié à la lutte contre les cancers, le Sénégal modifie par décret dans l’incongruité la plus absolue un article de la loi antitabac obtenue après une lutte farouche portée par la société civile. Cette modification concerne la fabrication, le conditionnement, l'étiquetage, la vente et l'usage du tabac. Dans le communiqué du Conseil des ministres du 4 octobre 2023, il est mentionné dans la partie des décisions législatives que, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret modifié portant application de la loi n° 2024-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac. En attendant de comprendre les raisons de cette adoption, l’exposé des motifs n’est pas rendu public. La société civile qui était au front de la lutte contre le tabac n’est pas impliquée dans le processus. La grande question reste qu’est-ce qui va changer ? Que cache –t-on ? Et pourquoi une telle démarche ?







La Listab parle de scandale du siècle





Le programme national de lutte contre le tabac et la société civile d’une manière générale affirment ne pas être impliqués et crient au « scandale du siècle ». « Jamais un texte de loi antitabac n’a été modifié sans avoir été partagé entre tous les acteurs en commission technique », a fustigé la Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab).









L’entité dénonce avec fermeté cette procédure silencieuse utilisée en complicité avec l’industrie du tabac et le ministère de la santé ainsi que le Secrétariat général du gouvernement pour faire passer un décret en sourdine. « Le gouvernement du Sénégal vient de faire plusieurs pas en arrière après avoir été pionnier dans la lutte contre le tabagisme sous le magistère du président Macky Sall depuis 2012. Aujourd’hui, c’est l’industrie du tabac qui dicte sa loi en collaborant avec des hauts fonctionnaires de l’administration pour mettre à l’eau tous les acquis que le Sénégal a engrangés dans le passé », se désole la Listab dans son communiqué.





Retrait immédiat du texte





D’ailleurs, Djibril Wellé, le Secrétaire Exécutif qui a signé le texte demande « le retrait immédiat de ce texte qui ne fait que détruire la jeunesse sénégalaise surtout en cette période d’octobre rose ou tout le monde est concentré sur la sensibilisation contre les cancers dont le tabac est le principal facteur de risque ``.Non sans s’arrêter là, la société civile compte faire face. « Nous appelons à une mobilisation générale pour faire face à ce texte tueur et interpellons l’opinion nationale et internationale sur ses conséquences. Ce texte dont le contenu est aux antipodes de la convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac déclasse le Sénégal de son rôle de pays exemplaire dans la protection de sa jeunesse contre l’explosion aux maladies non transmissibles » dit-il.





Les acteurs se posent une série de questions. « Comment le gouvernement de monsieur Amadou Ba, actuel premier Ministre et candidat à la présidentielle de 2024 peut-il exposer sa jeunesse face aux intérêts sordides de l’industrie du tabac ? ».





Faudrait-il le rappeler, en 2012, Macky Sall candidat à la présidentielle avait opté de façon claire avec la société civile pour la lutte antitabac afin de protéger la jeunesse sénégalaise par la loi que l’on souhaite modifier sans associer tous les acteurs.





Non-respect de la convention cadre de l’OMS et conséquence sanitaire





En effet, la science a prouvé aujourd'hui que le tabagisme est un facteur de risque dans la survenue des cancers, dont les plus fréquents sont ceux du poumon, du sein et de la vessie. II est également source de maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'insuffisance coronarienne, l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Par ailleurs, la femme enceinte qui fume, met en danger Ie fœtus (accouchements prématurés, avortements répétés, diminution' du poids à la naissance, déficit intellectuel).





10 millions de décès par an