Défaut de licence, fausse carte grise, excès de vitesse et surnombre : Les découvertes renversantes sur l’enquête sur l’accident de Louga

L’accident qui a causé 24 morts à Louga le mercredi 28 juillet dernier a abouti à l’ouverture d’une enquête. Laquelle a été confiée à la Brigade mixte de Louga dont les éléments ont procédé à l’audition des rescapés.



Selon des sources de l’Observateur, ces derniers, revenant sur les circonstances du tragique accident, n'ont pas été tendres avec le défunt chauffeur du bus M. Sall. Tous ont unanimement déclaré qui roulait à vive allure sous la pluie. Outre l’excès de vitesse, le conducteur se plaisait, accusent les passagers, à faire des dépassements dangereux, violant ainsi les dispositions du Code de la route.



Si son décès a éteint toute poursuite contre le chauffeur, tel n’est pas le cas pour les exploitants du véhicule de transport en commun, relève le journal, soulignant que leur responsabilité est engagée dans la surcharge constatée. Doté de 60 places assises, le bus transportait 76 passagers le jour du drame.



L’enquête menée par les hommes du Commandant Bassène a aussi révélé que le véhicule était exploité sans licence requise et qu’il a été revendu grâce à une fausse carte grise. Des éléments qui ont motivé l’arrestation du nommé S. M. Gaye, vendeur de tickets, et du propriétaire du bus. Ce dernier, confie L’Obs, dans les liens de la détention dans une autre affaire, a été extrait de sa cellule pour être entendu.



Les deux sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, homicide et blessures involontaires.