Défécation à l’air libre : 5 000 villages sénégalais ont abandonné cette pratique (Ministre)

"Plus de 5 000 villages sénégalais ont abandonné la pratique de la défécation à l’air libre, qui a ainsi reculé de 18 points, passant de 30 % à 12,1 %, entre 2011 et 2022 », a renseigné le ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène publique lors de la célébration de la Journée mondiale des toilettes.







Ce qui constitue une avancée notoire grâce à la mise en œuvre de la feuille de route pour l’élimination de la défécation à l’air libre au Sénégal, selon Serigne Mbaye Thiam.





Le ministre révèle que ‘’3,5 milliards de personnes dans le monde vivent sans toilettes adaptées et 419 millions autres font encore leurs besoins en plein air’’.





Citant le rapport conjoint OMS/UNICEF 2023 l’officiel, le maire de Ndiaganiao, Téning Sène, ajoute à cet effet que ‘’deux milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, ne disposent pas, à domicile, d’une installation de base pour se laver les mains a? l’eau et au savon".





Au Sénégal, le taux d’accès aux services d’assainissement (…) a considérablement progressé entre 2011 et 2022, se réjouit le ministre de l’Assainissement. Car, poursuit-il « sur cette période, le taux est passé de 63,3 % à 88,9 % en milieu urbain et de 34,3 % à 62,2 % en milieu rural, soit des bonds significatifs respectifs de 25 et de 28 points en presque 10 ans’’, a-t-il indiqué.