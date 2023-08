Défense des droits humains : Aliou Sané de Y en a marre promu

Le coordonnateur de Y en a marre, Aliou Sané, intègre le Conseil d’administration du Réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains (Roaddh). Il a été coopté dans cette organisation lors de son Assemblée générale tenue à Lomé, au Togo.