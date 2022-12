Déféré par la SR de Thiès: Le meurtrier du cultivateur de Kirène avait amputé l'avant-bras d'un élève en 2021

Déféré par la SR de Thiès: Le meurtrier du cultivateur de Kirène avait amputé l

Rebondissement dans l'affaire du cultivateur Abdou Faye, tué à Kirène devant sa mère par un berger ! Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le meurtrier E.Sow et le marabout E.A.Ka poursuivi pour recel de malfaiteur, ont été présentés au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour, jeudi dernier.





E.Sow a été rattrapé par son passé suite à son arrestation à Bounkiling. Ce présumé criminel sera extrait prochainement de prison pour une autre affaire dont il était recherché par la gendarmerie depuis un an.





L’affaire remonte à 2021, lorsque ce jeune berger a fait paître son troupeau dans un champ où se trouvait l'élève A.D.Ngom. Ce dernier n'a pas manqué de lui reprocher l’acte.





C'est sur ces entrefaites que E.Sow a brandi son coupe-coupe avant d'agresser l'élève âgé de 17 ans.





Le berger vise la tête de l'élève





E.Sow a ciblé la tête de l’élève. Ce dernier a réussi à barrer le coup de coupe-coupe avec son bras. Il s’en est sorti avec une grave blessure qui a abouti à l'amputation de son avant-bras gauche d'après des sources de Seneweb.





Sous le coup d'une plainte déposée à la gendarmerie, le mis en cause avait quitté son village natal, Galane situé dans le département de Thiès, avec la complicité de ses parents pour se réfugier à Thiambokh Peulh, dans le département de Mbour.





Le fugitif était recherché depuis un an pour coups et blessures volontaires. Mais E.Sow réussit à contourner les forces de défense et de sécurité jusqu'au jour où il est surpris par le commandant de la SR de Thiès, capitaine Diouck, dans le domicile du marabout E.A.Ka, à Bounkiling.





Pour rappel, la Section de Recherches ( SR) de Thiès a soulagé la famille du "cultivateur " Abdou Faye qui a été atrocement tué devant sa mère par un berger ! Cette unité d'élite de la gendarmerie nationale, basée dans la Capitale du Rail, avait traqué le présumé meurtrier E.Sow jusqu'à son dernier retranchement. Ainsi le meurtrier tant recherché par les pandores, a été arrêté avec le marabout E.A.Ka à Bounkiling par les hommes du Capitaine Diouck.





Les faits !





La date du 13 juin dernier restera dans les annales du village de Kirène, dans le département de Mbour, où une bagarre entre bergers et cultivateurs a viré au drame. Ce qui a soulevé l'ire de deux communautés. N'eût été l'intervention rapide des gendarmes de la Légion Centre-Ouest, la situation aurait été plus catastrophique.





Suite à ce crime, le Haut-Commandement de la Gendarmerie Nationale a ordonné l'ouverture d'une enquête qui avait été confiée à la Section de Recherches (SR ) de Thiès. Agissant sur instruction de sa hiérarchie, ces pandores rompus à la tâche, se sont lancés aux trousses du fugitif.





Les hommes du Capitaine Diouck n'ont pas perdu de temps pour localiser le fugitif qui se trouvait à moins d'un kilomètre de la frontière gambienne, dans le département de Bounkiling. Le transport effectué dans cette localité a permis de mettre fin à la cavale du meurtrier présumé du cultivateur Abdou Faye. E.Sow a été interpellé en même temps que le marabout qui l'avait hébergé au village de Saré Birane.





Abdou Faye tué devant sa mère





Le cultivateur Abdou Faye avait été tué par le berger E.Sow sous le regard impuissant de sa mère. Après avoir commis l'irréparable, le meurtrier a pris la poudre d'escampette avant de se réfugier dans son village natal, Galane.





Espérant que le mis en cause s'est réfugié à Thiambokh Peulh, les populations de Kirène ont brûlé une partie de cette localité.





Seneweb sur les traces du meurtrier de Abdou Faye





Après avoir passé la nuit à Galane, E.Sow a pris congé de ses proches, parents avant de se rendre à Bounkiling. Arrivé à destination, le berger activement recherché par la gendarmerie, a été hébergé et nourri par le marabout E.A.Ka. Ce dernier devait donner des bains mystiques à son hôte pour empêcher son éventuelle arrestation.









La descente inopinée de la Sr de Thiès à Bounkiling





Mais le marabout et le présumé meurtrier ne sont pas tombés d'accord sur le coût de ses bains. Ainsi le présumé meurtrier s'apprêtait à quitter le domicile de son tuteur.





N'eût été la persévérance et la ténacité des gendarmes de la Section de Recherches de Thiès, le berger aurait échappé encore à la justice. Les hommes du Capitaine Diouck ont effectué une descente inopinée dans le domicile du marabout E.A.Ka.





Acheminés dans les locaux de la SR de la capitale du Rail, le berger a été placé en garde à vue pour meurtre ainsi que le marabout E.A.Ka poursuivi pour recel de malfaiteur.





Le meurtrier présumé de Abdou Faye était recherché par la gendarmerie pour une autre affaire