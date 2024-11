Déficit de professeurs au lycée de Mélakh : Les élèves décrètent 72 heures de grève

A Thiamène-Pass, les élèves du lycée de Mélakh ont entamé depuis hier mardi une grève de 72 heures, pour dénoncer le manque de professeurs. Depuis le début de l’année académique, l’établissement scolaire est confronté à un manque criant de professeurs d’histoire, de géographie et de français pour les classes de 3e, 2de et de 1re. Les potaches menacent de ne plus retourner dans les classes tant que leurs préoccupations ne sont pas satisfaites, a fait savoir la présidente du gouvernement scolaire.







"Le manque de professeurs impacte négativement le déroulement des enseignements-apprentissages dans notre lycée ", se désole Mbathie Thiane.





Les élèves demandent aux autorités de décanter la situation, en affectant dans leur établissement des professeurs pour arrêter la grève.





Après avoir déserté les classes, les lycéens ont perturbé les cours à l’école élémentaire du village, en délogeant les apprenants.