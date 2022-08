Dégâts sur la passerelle de Colobane : Ageroute dévoile le film de l'incident et annonce des poursuites judiciaires

Dans la journée du Mardi 09 Août 2022, un camion en dépassement de gabarit réglementaire de 4,85 m de hauteur maximale autorisée, a violemment heurté la passerelle de Colobane et occasionné d’importants dégâts menaçant la stabilité de l’ouvrage. Il est ainsi noté :





-L’apparition de fissurations sur les poutres ;





-L’arrachement et chute de béton mettant à nu le ferraillage.





L’auteur de cet accident, qui n’a pas engendré de dégâts corporels sur les piétons, est identifié et sera poursuivi en justice par les services compétents de l’Etat.





Un diagnostic sera effectué par les experts afin d’apprécier le niveau de dégradation de la passerelle de Colobane, qui sera momentanément fermée aux piétons par mesure de prudence.





Pour assurer la continuité de la traversée de la route par les piétons, les dispositions suivantes ont été prises :





-La traversée des piétons sera régulée et sécurisée par des bonhommes de la route pendant toute la durée de la fermeture de la passerelle ;





-Des panneaux de signalisation seront aussi implantés pour la limitation de vitesse ;





-Des mesures ont été prises pour sa réparation imminent.





Le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement et AGEROUTE Sénégal présentent leurs regrets à l’ensemble des usagers pour les désagréments occasionnés et rappellent aux coupables des dégradations des infrastructures publiques que toutes les dispositions de la loi sur le respect strict des hauteurs de gabarit leurs seront strictement appliquées.





