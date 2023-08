Demande publique des deux épouses de Ousmane Sonko : Ahmed Khalifa Niasse invite Marième Faye Sall à intervenir

Mère de la Nation, la Première Dame est invitée par Ahmed Khalifa Niasse à faire preuve de magnanimité suite à l'appel à l'aide formulée par les deux épouses de Ousmane Sonko.





"Des événements dangereux ont visé la paix sociale, installé le pays dans une terreur quasi permanente. Des dizaines, voire des centaines de Sénégalaises, Sénégalais ont eu à perdre qui leurs véhicules, qui leurs boutiques, qui leurs magasins, quelquefois leur intégrité physique et, même, leur vie. Tout cela est regrettable et à mettre sous la responsabilité de ceux qui l'ont déclenché. Le mot clé étant: " C'est maintenant que je détiens la boîte d'allumettes qui me permet d'allumer le pays", a assuré Ahmed Khalifa Niasse dans son communiqué.





Il ajoute : "toutefois nous ne cherchons pas à tirer sur une ambulance, encore moins sur un corbillard. Nous sommes sûrs que la demande publique des deux épouses de monsieur Ousmane Sonko à la Première Dame, Mère de la Nation, recevra une réponse dans le sens de la magnanimité"





Toutefois, Ahmed Khalifa Niasse dit déplorer que ''Ousmane Sonko, qui est entré en politique par l'emprunt de la voie religieuse islamique, soit le fossoyeur de sa règle fondamentale ''.