Dembancané : Des jeunes en colère saccagent des écoles, après la mort d'un individu soupçonné de détention de drogue

Des jeunes déchaînés ont vandalisé ce matin le lycée de Dembancané, une commune située dans le département de Kanel, dans la région de Matam. Les assaillants ont cassé des vitres des classes et brutalisé le personnel enseignant, au lendemain de la mort par noyade du jeune Bouba Diarra, poursuivi par des agents de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) pour possession de drogue. Armés de coupe-coupe et de bâtons, ces jeunes en furie ont perturbé le fonctionnement des cours, obligeant le proviseur à libérer les élèves par mesure de sécurité. Et plusieurs édifices publics de la commune de Demabancé ont également été vandalisés.