Dépollution baie de Hann : Thiaroye exige sa restructuration, son assainissement et menace...

Le démarrage du projet de dépollution de la baie de Hann avait suscité un grand espoir chez les populations de cette localité. Mais le début des travaux de restructuration effective de Hann-Yarakh et de Mbao a suscité des contestations chez les habitants de Thiaroye-sur-mer.





Ces derniers se sentent lésés par cette décision des autorités qui ne prend pas en charge l'assainissement et la restructuration de leur commune. ‘’ Le constat qui est fait, c'est qu'il y a eu la restructuration effective de Hann-Yarakh et de Mbao. Seulement, la commune de Thiaroye-sur-mer qui occupe pourtant la plus grande longueur traversée par le projet que toutes les autres communes de la baie n'a pas été restructurée’’, a fait savoir Assane Guèye, coordonnateur des acteurs de Thiaroye-sur-mer, lors d'un point de presse, ce mercredi.





Ces riverains de Thiaroye exigent, dans les plus brefs et raisonnables délais, la restructuration et l'assainissement de leur commune, le branchement universel dans le collecteur de la baie de Hann entre autres. Faute de quoi ils ‘’s’érigeront en bouclier pour empêcher l'exécution du projet qui traverse en grande partie leur commune.’’