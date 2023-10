Dépouille d'un présumé homosexuel exhumée et brûlée à Kaolack : Le Forum du justiciable condamne cette barbarie et réclame justice

Les images qui ont fait hier le tour des réseaux sociaux, où l'on voit le corps d'un individu déterré et brûlé, n'ont pas encore fini de heurter la sensibilité des Sénégalais.



Les faits qui se sont déroulés à Kaolack hier soir, choquent le Forum du justiciable qui, à travers une note, condamne avec la dernière énergie cet acte "barbare".



Les auteurs de cette barbarie perpétrée sur le corps d’un présumé homosexuel qui a été exhumé, traîné et brûlé dans la rue à Léona Niassène (Kaolack) doivent être poursuivis, indique le Forum du justiciable.



"Le Forum du justiciable estime que les auteurs de cet acte ignoble d’une gravité extrême doivent être poursuivis, arrêtés, jugés et condamnés à la hauteur de leurs actes. Le Forum du justiciable rappelle que la dignité humaine est sacrée et inviolable", lit-on dans le communiqué.