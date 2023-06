Des “homosexuels” piégés, séquestrés, battus avant d’être dépouillés (Illustration)

Le commissariat de Jaxaay a mis hors d'état de nuire A.B.Guéye. Cet homme âgé de 29 ans et ses deux acolytes ont kidnappé, tabassé puis dépouillé des présumés homosexuels avant de les filmer dans une posture compromettante, selon des sources de Seneweb. Suite aux plaintes déposées sur la table du commissaire Youssoupha Thioub, le sieur Guèye a été arrêté hier samedi. Détails !





A.B.Guéye , M.D et Alfred appâtaient des homosexuels sur les réseaux sociaux pour les faire passer un sale quart d'heure. Ainsi le trio aurait réussi à piéger puis séquestrer respectivement quatre personnes ayant la particularité d'être gays.





Le modus operandi de cette bande consistait à se connecter sur le réseau social G... et T.. qui est très fréquenté par la communauté LGBT. Ainsi A.B.Guéye prenait contact avec un présumé homosexuel pour lui fixer un rendez-vous à son domicile.





Certains ont répondu favorablement à l'invitation en espérant de pouvoir passer de bons moments avec A.B.Guéye. Mais l'homme domicilié aux Parcelles-Assainies de Keur Massar séquestrait ses invités avant de les violenter. Ces derniers étaient dépouillés de leurs biens, filmés dans une posture compromettante et libérés sous la menace de diffusion des images obscènes.





Le chef de service du commissariat de Jaxaay a enregistré quatre plaintes entre Avril et Mai. Suite à d'intenses investigations, les hommes du commissaire Thioub ont fait tomber hier l'un des membres du gang incriminé.





Interrogé par les enquêteurs, A.B.Guéye avoue avoir pris part à la bastonnade des présumés homosexuels. Il a livré l'identité de ses deux complices toujours en cavale, selon des sources de Seneweb.