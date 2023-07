Des marqueurs historiques et mémoriels sur la pointe des Almadies

La pointe des Almadies, considéré comme ‘’le bout du nez de l’Afrique’’ par sa position géographique, ultime avancée de terre dans l’océan, symbolise un voyage au bout du monde.





Située au nord-ouest de la presqu'île du Cap-Vert, ce point le plus occidental du continent africain qui offre une vue imprenable, sera marqué par la reproduction de l’avion de Jean Mermoz et une carcasse de bateau naufragé en métal oxydé à la mémoire des nombreuses épaves témoignant des drames du passé.





Ces marqueurs historiques et mémoriels s'intègrent dans le cadre de la construction en cours de deux hôtels de prestige, l'hôtel Sheraton, un établissement de 5 étoiles et l'hôtel Aloft, un établissement de 4 étoiles, qui seront livrés avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.





Ce projet de complexe hôtelier représente le plus grand investissement hôtelier jamais réalisé en Afrique de l'Ouest, avec un coût total de 162 millions de dollars (près de 100 milliards de FCFA).





Le charme de l'histoire





Les deux hôtels Sheraton et Aloft seront dotés sur le point le plus à l'Ouest de l'Afrique, de marqueurs historiques et mémoriels témoins du riche passé de la région.