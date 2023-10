Désengorgement du marché, modernisation des infrastructures sportives : Les réalisations du PACASEN à Bakel

Les autorités de la commune de Bakel accompagnées des populations ont reçu la mission du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). Une visite qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée d’information et de communication mais aussi dans le but de constater de visu les réalisations du PACASEN dans la commune de Bakel.





El Hadj Doudou Diop, premier Adjoint au maire de ladite commune et point focal du programme, s'est réjoui de cette visite du programme qui a permis de glaner la somme de 250 millions de FCFA pour soulager les populations dans divers secteurs comme l’appui à la jeunesse, l'économie, le sport. “C'est un programme qui nous a permis de construire des souks pour désengorger la rue marchande du marché afin de permettre aux marchands ambulants d'exposer leurs marchandises. Nous avons réalisé une pelouse synthétique au niveau du stade municipal de Bakel, des pavages au niveau du marché Hlm pour mettre fin aux inondations dans ce marché. Nous avons équipé la salle de gym du stade et réhabilité le bloc d’accueil”, indique-t-il.





L'adjoint au maire lance un plaidoyer aux autorités étatiques pour la continuité du programme qui tire à sa fin en 2024 et qui a contribué considérablement à soulager les populations dans plusieurs domaines.