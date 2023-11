Destination balnéaire par excellence, le Sénégal s’ouvre à la clientèle culturelle pour se diversifier

Suite aux travaux colossaux de rénovation des plages de Saly, les aménagements de la pointe Sarène, l’ouverture du Riu Resort face à la mer..., le Sénégal reste et restera une destination balnéaire, mais il compte aussi valoriser son patrimoine culturel et historique.



Peu connu des agences et encore moins du grand public, le Sénégal s’enorgueillit de posséder 8 sites classés patrimoine mondial UNESCO. Il faut dire que l’attractivité de la destination pour ses plages, son climat favorable, son accueil reconnu comme un des meilleurs du monde se suffisait pour attirer les touristes.



Mais les temps changent. La concurrence s’intensifie, de nouvelles destinations balnéaires voient le jour, qui plus est, dotées d'infrastructures modernes et adaptées aux exigences actuelles. Le Sénégal se devait de se remettre en cause.



Le lancement du plan PSE (Plan Sénégal Emergent) a pour mission de remettre le Sénégal au gout du jour et d’accompagner les évolutions de la filière



Les améliorations des infrastructures (nouveaux aéroports, nouvelles autoroutes, nouvelles lignes de train, etc) s’inscrivent dans ce redéploiement.







Mais pourquoi ne pas optimiser également les autres atouts de la destination ?



Elle a plus d’une corde à son arc avec, entre autres, plusieurs richesses culturelles et naturelles classées au patrimoine mondial de l'UNESCO:







Île de Saint-Louis



Ancienne capitale de la colonie française du Sénégal, cette île est un exemple remarquable de ville coloniale avec son architecture unique.







Parc national de Niokolo-Koba



Ce parc national abrite une grande diversité d'animaux et de plantes, y compris des espèces menacées telles que le lion d'Afrique et le chimpanzé.







Pays bassari



Paysages culturels bassari, peul et bédik







Parc national du Djoudj



Ce parc est un important site pour les oiseaux migrateurs, abritant des millions d'oiseaux chaque année.







Delta du Saloum



Situé dans la région de Fatick, ce delta est un écosystème unique où l'eau douce et l'eau salée se rencontrent, abritant une grande variété d'espèces.







Les cercles mégalithiques de Sénégambie



Sont des cercles de pierre construits et disposés entre le Ier et les débuts du IIe millénaire. Ils sont faits de roches volcaniques ou de concrétions latéritiques assez faciles à travailler. Ils se trouvent à la frontière du Sénégal et de la Gambie.







Le ‘’Ceebu jën



Récemment reconnu par L’UNESCO, cette recette emblématique du Sénégal de riz au poisson est servie comme plat de déjeuner dans la plupart des ménages et dans les restaurants du pays. Il est composé de riz, de poisson et d’une variété de légumes et se prépare avec ou sans la tomate. (voir ci-dessous)







Île de Gorée



Enfin, l’Ile de Gorée se présente comme un lieu de mémoire où se mêlent l’émotion et le souvenir. Située au large de Dakar, cette île fut un important centre de commerce d'esclaves entre le 15ème et le 19ème siècle, aujourd’hui visité par nombre de chefs d’états et de touristes attentif à comprendre le passé et son histoire.







Gastronomie : voyage au pays des saveurs



Le ‘’Ceebu jën" (riz au poisson) ou Jolof Rice, plat emblématique du Sénégal rejoint, en 2021, la liste du patrimoine immatériel de l'humanité.



Le Jolof Rice sénégalais certifie l’assurance d’un voyage tout en saveurs, en épices et réserve d’irrésistibles recettes locales au pays de la Teranga, terme qui caractérise son hospitalité.



Ce circuit plein de saveurs commence à Dakar, la capitale du pays, où la modernité côtoie l’authenticité. Sur les bords du littoral de l’anse des Madeleines, le quartier populaire de Médina s'érige comme un must pour les amoureux de la grillade.



Ses ‘’dibiteries’’ servent le ‘’dibi’’, portions de moutons assaisonnées et grillées au feu de bois, avec des oignons, de la moutarde et du piment fort.



Toujours à Médina, sur la corniche ouest, les voyageurs peuvent goûter aux poissons grillés, accompagnés d’oignons, de la moutarde, de piment et du citron, servis sur les berges du marché Soumbédioune.



Sur l'île de Gorée, haut lieu de pèlerinage et de souvenir dédié à la traite négrière, les voyageurs pourront, après le récit glaçant de ‘’ la Maison des Esclaves’’, retrouver le sourire avec les spécialités culinaires à base de poissons grillés.



Cap ensuite au Nord dans la région de Saint Louis. Cette ville qui séduit les passionnés d’histoire et de nature, aurait vu naître le fameux Thiebou Jeen, un riz au poisson frais et aux légumes. La légende raconte qu’il aurait été inventé par Penda Mbaye, une cuisinière du village de ‘’Guet-Ndar" à Saint-Louis.



Le ‘’Ceebu jën", (riz au poisson), plat de déjeuner dans la plupart des ménages et dans les restaurants du pays se compose de riz, de poisson et d’une variété de légumes et se prépare avec ou sans la tomate.



Le voyageur gourmet fera ensuite une halte dans la région du Sine Saloum avec le parc national du Delta du Saloum, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les restaurants servent le « Mbakhalou Saloum » dont raffolent les Sénégalais et les touristes : un mélange de riz, poudre d’arachide, fruits de mer, poissons séchés. Une autre spécialité des îles du Saloum, le ‘’Thiéré’’ , un couscous à base de farine de mil, accompagné de sauce, séduit également les visiteurs.



Il est l’heure maintenant de se rendre en Casamance, l’une des plus belles régions de l’Afrique de l’Ouest. Elle fascine par ses paysages verdoyants et ses arbres majestueux qui se dresse vers le ciel. Ici, le plat le plus apprécié demeure le ‘’C’est Bon’’, plus communément appelé « Thiebou Diola ». Il est réalisé à base de poisson, d’oignons, des tomates fraiches, de poivrons, d’oignons verts et de citron, le tout sur un lit de riz blanc.



Ces expériences culinaires se vivent dans les nombreux restaurants que compte le pays, de la gastronomie traditionnelle à la cuisine de chefs réputés. Le yassa (poulet, poisson ou mouton) aussi originaire de Casamance se prépare avec de la viande- de poulet, de poisson ou de mouton- marinée et cuite dans une sauce à base d’oignons, de moutarde, de citron et d’épices. Le Yassa, souvent servi avec du riz blanc, est apprécié pour sa saveur unique et ses ingrédients simples, mais savoureux.



Dans le Sénégal Oriental, au parc Niokolo- Koba ou sous les cascades de Dindefelo, les Bediks et les Bassaris, dont la culture s'érige au patrimoine de l’UNESCO, vous serviront du ‘’Fonio’’, plat de référence pendant les grandes fêtes et les moments de réjouissance. En plus d’être sans gluten, le fonio regorge de vitamines et de minéraux. Il constitue une excellente source de protéines végétales.



La cuisine sénégalaise est souvent décrite comme l'une des plus riches et les plus variées d'Afrique de l'Ouest.

Au Sénégal, à l’heure du repas, toute personne présente est invitée à venir manger autour du plat. D’où l’expression : La Teranga. Famille, amis de passage, invités de circonstance se regroupent autour d'un plat unique (appelé bol) dans lequel tout le monde pioche, à la main ou avec une cuillère. La Teranga met l'accent sur la générosité d'esprit et le partage surtout avec les étrangers. Cette hospitalité se vit tous les jours à chaque instant. C’est l’ADN du Sénégalais : généreux envers tous, indépendamment de la nationalité, de la religion ou de la classe sociale.