Dethie Fall a acheté 500 exemplaires du premier numéro du journal de Walfadjri

Dethie Fall, candidat à l’élection présidentielle de 2024, a acheté 500 exemplaires du premier numéro de Walfadjri. Le chef de file du PRP est revenu sur son déplacement dans les locaux du groupe médiatique dans un post que nous reprenons in extenso.





Chers compatriotes,





Je me suis déplacé cet après-midi, avec une délégation du parti, au siège du Groupe Walfadjri pour exprimer mon soutien et ma solidarité au Président Directeur Général du Groupe, Cheikh NIASS, et à l'ensemble du personnel de Walfadjri.





J'ai saisi l'occasion pour acheter 500 exemplaires du premier numéro du journal de Walfadjri en guise de soutien contre l'acharnement que subit ce groupe de presse de la part du régime du Président Macky SALL et dont le récent événement est la décision incompréhensible de suspension de son signal pour une durée d'un mois.





Je lance un appel à tous les sénégalais d'acheter les exemplaires du journal Walfadjri pour éviter au groupe une asphyxie et faillite ; ce que tout sénégalais soucieux de la démocratie devrait refuser au vu de la très grande contribution du défunt Sidy Lamine NIASS et Walfadjri - depuis sa création en 1984 jusqu'à nos jours - dans la construction de notre démocratie et la promotion des libertés surtout celles d'expression.





Déthié FALL,

Président du PRP,

Candidat à l'élection présidentielle de 2024